"Лужники" хотят взыскать с академии Дасаева через суд 4 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ОАО "Олимпийский комплекс "Лужники" о взыскании без малого 4 миллиона рублей с "Международной академии футбола и вратарского искусства Рината Дасаева", сообщает РАПСИ.



Академия основана в 2003 году. В настоящее время в ней занимаются десять команд различных возрастных групп. Обучение в академии бесплатное благодаря спонсорам. Учебно-тренировочный процесс и домашние игры в первенстве Москвы проходят на футбольных полях Олимпийского комплекса "Лужники".