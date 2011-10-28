Уткин: «Тренер БАТЭ Гончаренко должен гореть в аду» (ВИДЕО)

Василий Уткин, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», подверг жесткой критике белорусский клуб БАТЭ за то, что он, по его мнению, не в полную силу выступает в Лиге чемпионов:



«Главный тренер БАТЭ Виктор Гончаренко должен при жизни гореть в аду. Он решил, что его клубу нечего ловить в матче с «Барселоной» и выставил молодежь. Это Лига чемпионов, картофельная твоя душа. Ты попал в Лигу чемпионов и начинаешь в ней кого-то обкатывать?! Кто тебе разрешил? Кто ты вообще такой? «Барса» выставляет первый состав, а БАТЭ кого-то там приберегает. «Барселона» играет в Лиге чемпионов, а БАТЭ думает: «У нас в следующем туре решающая игра с «Картофелечистской» Витебск». Они думают, что Лига чемпионов - школа. Ребята, это не школа. Это высший уровень. Или играйте - или идите варите лебеду или готовьте крамбамбулю».



БАТЭ уступил дома «Барселоне» во втором туре со счетом 0:5.