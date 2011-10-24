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Думбия стал лучшим бомбардиром-африканцем в истории чемпионатов России

24 октября 2011, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Думбия стал лучшим бомбардиром-африканцем в истории чемпионатов России

Нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия стал лучшим бомбардиром представителем африканской страны в истории российской Премьер-лиги.

Оформивший в матче 28-го тура российской Премьер-лиги против «Анжи» хет-трик Думбия довел свой лицевой счет до 24 голов и обошел по этому показателю экс-форварда «Локомотива» Питера Одемвинги, забившего 22 мяча.

Думбия выступает за сборную Кот-д'Ивуара.

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