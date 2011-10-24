Думбия стал лучшим бомбардиром-африканцем в истории чемпионатов России

Нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия стал лучшим бомбардиром представителем африканской страны в истории российской Премьер-лиги.



Оформивший в матче 28-го тура российской Премьер-лиги против «Анжи» хет-трик Думбия довел свой лицевой счет до 24 голов и обошел по этому показателю экс-форварда «Локомотива» Питера Одемвинги, забившего 22 мяча.



Думбия выступает за сборную Кот-д'Ивуара.