Думбия стал лучшим бомбардиром-африканцем в истории чемпионатов России
24 октября 2011, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия стал лучшим бомбардиром представителем африканской страны в истории российской Премьер-лиги.
Оформивший в матче 28-го тура российской Премьер-лиги против «Анжи» хет-трик Думбия довел свой лицевой счет до 24 голов и обошел по этому показателю экс-форварда «Локомотива» Питера Одемвинги, забившего 22 мяча.
Думбия выступает за сборную Кот-д'Ивуара.