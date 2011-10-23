«Манчестер Сити» уничтожил «Манчестер Юнайтед» на его арене – 6:1! (ВИДЕО)

"Манчестер Сити" нанес сокрушительное поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 6:1 в центральном матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу.



Дублями во встрече, проходившей на "Олд Траффорд", отметились Марио Балотелли и Эдин Джеко. Балотелли, в доме которого в субботу произошел пожар, отличился на 22-й и 60-й минутах. Ассистентом в обоих случаях выступил Джеймс Милнер. Кроме того, итальянец заработал красную карточку для защитника "Юнайтед" Джонни Эванса на 47-й минуте. Джеко отметился точными ударами на 90-й и 93-й минутах, Давид Сильва - на 91-й. Гол престижа у "МЮ" забил Даррен Флетчер на 81-й минуте. Разгромным счет сделал Серхио Агуэро, забивший третий мяч на 69-й минуте.



"МЮ" потерпел самое крупное домашнее поражение с 1955 года.



"Сити" упрочил лидерство в премьер-лиге, набрав 25 очков, вторым идет "МЮ" (20), "Челси" (19) сыграет свой матч против "Куинз Парк Рейнджерс" позже в воскресенье.