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«Милан» победил «Лечче», проиграв первый тайм 0:3! (ВИДЕО)
23 октября 2011, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
Футболисты "Милана" одержали волевую победу со счетом 4:3 (0:3) над "Лечче" в 8-м туре чемпионата Италии.
В составе победителей хет-триком отметился полузащитник Кевин-Принс Боатенг (49-я минута, 55, 63), еще один гол забил колумбийский защитник Марио Йепес (83). У "Лечче" мячи забили центральный защитник Карлос Гроссмюллер (37-я минута), защитник Массимо Оддо (30, с пенальти) и уругвайский полузащитник Гильермо Джакомацци (4).
"Милан" набрал 11 очков в серии А, у "Лечче" осталось 4 балла.
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