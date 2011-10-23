«Милан» победил «Лечче», проиграв первый тайм 0:3! (ВИДЕО)

Футболисты "Милана" одержали волевую победу со счетом 4:3 (0:3) над "Лечче" в 8-м туре чемпионата Италии.



В составе победителей хет-триком отметился полузащитник Кевин-Принс Боатенг (49-я минута, 55, 63), еще один гол забил колумбийский защитник Марио Йепес (83). У "Лечче" мячи забили центральный защитник Карлос Гроссмюллер (37-я минута), защитник Массимо Оддо (30, с пенальти) и уругвайский полузащитник Гильермо Джакомацци (4).



"Милан" набрал 11 очков в серии А, у "Лечче" осталось 4 балла.