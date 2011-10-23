Матч чемпионата Англии «МЮ» - «МС» - в эфире «Россия 2»

Сегодня телеканал «Россия 2» покажет центральный матч очередного тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити». Трансляция начнется в 16.55 мск.



Манкунианское дерби - центральный матч для двух команд из Манчестера, независимо от положения дел в турнирной таблице. А в этом году интриге очной встречи добавляет и то, что дела и у "Юнайтед", и у "Сити" идут как нельзя лучше: оба клуба лидируют в премьер-лиге. В этом матче главной будет дуэль бомбардиров: Уэйн Руни и Нани против Эдина Джеко и Серхио Агуэро.



