Чемпионат Испании. "Малага" - "Реал" - 0:4, хет-трик Роналду (ВИДЕО)
23 октября 2011, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
Мадридский "Реал" одержал уверенную выездную победу со счетом 4:0 над "Малагой" в матче чемпионата Испании по футболу.
Хет-трик на свой счет записал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (23-я, 28-я, 38-я минуты), еще один мяч забил аргентинский форвард Гонсало Игуаин (11).
"Реал" набрал 19 очков и как минимум на несколько часов вышел в лидеры испанской Примеры. "Барселона", сыгравшая с "Севильей" вничью 0:0, имеет в своем активе 18 баллов.