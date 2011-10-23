Мадридский "Реал" одержал уверенную выездную победу со счетом 4:0 над "Малагой" в матче чемпионата Испании по футболу.



Хет-трик на свой счет записал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (23-я, 28-я, 38-я минуты), еще один мяч забил аргентинский форвард Гонсало Игуаин (11).



"Реал" набрал 19 очков и как минимум на несколько часов вышел в лидеры испанской Примеры. "Барселона", сыгравшая с "Севильей" вничью 0:0, имеет в своем активе 18 баллов.