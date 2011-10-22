Грозненский "Терек" одержал победу (1:0) над пермским "Амкаром" в домашнем матче российской футбольной премьер-лиги.



Гол был забит на 70-й минуте, когда после подачи бельгийца Жонатана Лежара со штрафного мяч попал в штангу. На добивании головой сыграл бразилец Антонио Феррейра, поразивший ближний угол ворот Сергея Нарубина.



"Терек" набрал 28 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Амкар" с 27 баллами опустился на 12-ю строчку.