Лига Европы: все результаты 3-го тура
21 октября 2011, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Лиге Европы по футболу в четверг сыграны матчи 3-го тура. Приводим результаты матчей.
Группа А
Тоттенхэм (Англия) - Рубин (Россия) - 1:0
ПАОК (Греция) - Шэмрок Роверс (Ирландия) - 2:1
Группа B
Стандард (Бельгия) - Ворскла (Украина) - 0:0
Ганновер (Германия) - Копенгаген (Дания) - 2:2
Группа C
Рапид (Б, Румыния) - Легия (Польша) - 0:1
Хапоэль (ТА, Израиль) - ПСВ (Голландия) - 0:1
Группа D
Спортинг (Португалия) - Васлуй (Румыния) - 2:0
Цюрих (Швейцария) - Лацио (Италия) - 1:1
Группа E
Сток Сити (Англия) - Маккаби (ТА, Израиль) - 3:0
Динамо (К, Украина) - Бешикташ (Турция) - 1:0
Группа F
Атлетик (Испания) - Зальцбург (Австрия) - 2:2
Слован (Словакия) - ПСЖ (Франция) - 0:0
Группа G
Мальме (Швеция) - Металлист (Украина) - 1:4
АЗ (Голландия) - Аустрия (Австрия) - 2:2
Группа H
Марибор (Словения) - Брага (Португалия) - 1:1
Брюгге (Бельгия) - Бирмингем (Англия) - 1:2
Группа I
Ренн (Франция) - Селтик (Шотландия) - 1:1
Удинезе (Италия) - Атлетико (Испания) - 2:0
Группа J
АЕК (Л, Кипр) - Шальке-04 (Германия) - 0:5
Маккаби (Х, Израиль) - Стяуа (Румыния) - 5:0
Группа K
Оденсе (Дания) - Твенте (Голландия) - 1:4
Висла (К, Польша) - Фулхэм (Англия) - 1:0
Группа L
Локомотив (М, Россия) - АЕК (А, Греция) - 3:1
Штурм (Австрия) - Андерлехт (Бельгия) - 0:2