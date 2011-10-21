Лига Европы: все результаты 3-го тура

В Лиге Европы по футболу в четверг сыграны матчи 3-го тура. Приводим результаты матчей.



Группа А

Тоттенхэм (Англия) - Рубин (Россия) - 1:0

ПАОК (Греция) - Шэмрок Роверс (Ирландия) - 2:1

Группа B

Стандард (Бельгия) - Ворскла (Украина) - 0:0

Ганновер (Германия) - Копенгаген (Дания) - 2:2

Группа C

Рапид (Б, Румыния) - Легия (Польша) - 0:1

Хапоэль (ТА, Израиль) - ПСВ (Голландия) - 0:1

Группа D

Спортинг (Португалия) - Васлуй (Румыния) - 2:0

Цюрих (Швейцария) - Лацио (Италия) - 1:1

Группа E

Сток Сити (Англия) - Маккаби (ТА, Израиль) - 3:0

Динамо (К, Украина) - Бешикташ (Турция) - 1:0

Группа F

Атлетик (Испания) - Зальцбург (Австрия) - 2:2

Слован (Словакия) - ПСЖ (Франция) - 0:0

Группа G

Мальме (Швеция) - Металлист (Украина) - 1:4

АЗ (Голландия) - Аустрия (Австрия) - 2:2

Группа H

Марибор (Словения) - Брага (Португалия) - 1:1

Брюгге (Бельгия) - Бирмингем (Англия) - 1:2

Группа I

Ренн (Франция) - Селтик (Шотландия) - 1:1

Удинезе (Италия) - Атлетико (Испания) - 2:0

Группа J

АЕК (Л, Кипр) - Шальке-04 (Германия) - 0:5

Маккаби (Х, Израиль) - Стяуа (Румыния) - 5:0

Группа K

Оденсе (Дания) - Твенте (Голландия) - 1:4

Висла (К, Польша) - Фулхэм (Англия) - 1:0

Группа L

Локомотив (М, Россия) - АЕК (А, Греция) - 3:1

Штурм (Австрия) - Андерлехт (Бельгия) - 0:2