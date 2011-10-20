Лига Европы. «Локомотив» - АЕК – 3:1 (ВИДЕО)

Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал домашнюю победу со счетом 3:1 над греческим АЕКом в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.



В составе победителей дублем отметился нападающий Дмитрий Сычев (47, 71, с пенальти), еще один мяч забил эквадорец Фелипе Кайседо (90). У АЕКа на 89-й минуте отличился форвард Димитрис Сиалмас.



Вторая встреча между этими командами состоится 3 ноября в Афинах. "Локомотив", набравший 6 очков, занимает вторую строчку в группе L, АЕК (0) находится на дне турнирной таблицы.