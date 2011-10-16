Чемпионат России. "Рубин" - "Спартак" – 3:0 (ВИДЕО)
16 октября 2011, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
Казанский "Рубин" со счетом 3:0 победил на домашнем поле московский "Спартак" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Кристиан Нобоа забил на 53-й минуте матча, через пять минут отличился Александр Рязанцев, в добавленное время точный удар нанес Бибрас Натхо. "Спартак" завершал встречу вдесятером вследствие удаления форварда Эммануэля Эменике по истечении часа игры.
"Рубин" набрал 45 очков и сократил отставание от "Спартака", пока занимающего четвертое место, до одного очка.