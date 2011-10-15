Футболисты "Манчестер Сити" одержали очередную победу в чемпионате Англии и вышли на чистое первое место в турнирной таблице.



"Горожане" разгромили на своем поле "Астон Виллу" - 4:1. Авторами голов у победителей стали Марио Балотелли (28-я минута), Адам Джонсон (47), Венсан Компани (52) и Джеймс Милнер (71). У "Виллы" мяч престижа провел Стивен Уорнок (64). При этом у "Ман Сити" по разным причинам не играли форварды Серхио Агуэро, Эдин Джеко и Карлос Тевес.



У команды Роберто Манчини стало 22 очка, она вышла в единоличные лидеры премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед", который до этого тура делил первое место со своими земляками, в субботу сыграли вничью с "Ливерпулем" (1:1), и у "МЮ" стало 20 очков.