"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" разошлись миром – 1:1 (ВИДЕО)

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче 8-го тура английской футбольной премьер-лиги. Матч, проходивший на стадионе "Энфилд Роуд" в Ливерпуле, закончился со счетом 1:1.



На 68-й минуте Стивен Джеррард, который проводил в основном составе "Ливерпуля" первый матч после травмы, реализовал пенальти. Хавьер Эрнандес на 80-й минуте сравнял счет - мексиканец замкнул скидку Даниэля Уэлбека после прострела Райана Гиггза.



Эта ничья позволила команде Алекса Фергюсона стать единоличным лидером чемпионата. Теперь "МЮ", набравший 20 очков, опережает на один балл "Манчестер Сити", который проведет свой матч 8-го тура против "Астон Виллы" позднее в субботу. "Ливерпуль" с 14 очками остался на пятой позиции.