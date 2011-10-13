Армянские фанаты отомстили испанскому рефери в Википедии

Страничка в Википедии, рассказывающая об испанском арбитре Иттуральдо Гонсалесе, судившего матч отборочного турнира Евро-2012 Ирландия - Армения, была отредактирована, в ней была добавлена дата его смерти, сообщают Новости-Армения.



В частности, в английской версии Википедии появилась запись "Эдуардо Иттуральдо Гонсалес (родился 20 февраля 1967 года в Арранкудиага, умер 11 октября 2011 года в Дублине, Ирландия)".



11 октября в Дублине сборная Армении по футболу уступила ирландцам со счетом 2:1 в рамках отбора Евро-2012. На 26-й минуте Гонсалес ошибочно удалил с поля армянского голкипера Романа Березовского якобы за игру рукой за пределами штрафной площадки. Однако повтор эпизода показал, что мяч не попал в руку вратаря. Более того, во время атаки нападающий ирландцев Саймон Кокс подыграл себе рукой.



Другая запись на страничке гласила, что "бесчестный Гонсалес" судил матч Ирландия - Армения, и из-за его ошибок армянская сборная лишилась права участия в играх плей-офф. Администрация проекта уже удалила нелицеприятные записи.



Пользователи интернета из Армении наиболее остро отреагировали на действия арбитра. Возмущенные судейством болельщики открыли странички в Facebook. К одному из сообществ - We hate Iturralde Gonzales (Мы ненавидим Иттуральдо Гонсалеса) присоединились порядка двух тысяч пользователей, бурно обсуждающих судейство, с использованием, в основном, нецензурных выражений.