Уголовное дело возбуждено по факту нападения на автобус с болельщиками "Зенита" в Тверской области. Полицейские продолжают расследование инцидента на 130 км Ленинградского шоссе, когда в 8 утра автобус подвергся нападению неизвестных.

По данным управления МВД по Московской области, причастные к нападению на болельщиков "Зенита" уже задержаны. В настоящее время их допрашивают. По информации правоохранительных органов, неизвестные забросали автобус камнями и другими подручными средствами. Кроме того, было сделано несколько выстрелов из травматического оружия. Службы безопасности "Зенита" подтвердила, что в автобус стреляли, и пострадали два человека.

В Москве сейчас полиция стягивает дополнительные силы к Лужникам. Стражи порядка провели совместное совещание с представителями двух футбольных клубов, чтобы оценить обстановку. Болельщиков "Зенита" будут проводить на стадион отдельно.

Для автобусов из Петербурга выделят специальное парковочное место, и оттуда фанатов поведут на стадион, передает "Эхо Москвы". Проход в Лужники для болельщиков "Зенита" открыли еще час назад. Вероятно, гостевая трибуна заполнится задолго до начала игры.

Напомним, на матч продано 60 тысяч билетов.