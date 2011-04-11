Радимов уволен с поста начальника «Зенита» после игры с ЦСКА

//Спорт : Футбол

11 апреля 2011, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник команды питерского "Зенита" Владислав Радимов отстранен от должности после инцидента с нарушением регламента, произошедшего в матче 4-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в клубе.



Встреча в воскресенье на стадионе "Петровский" завершилась со счетом 1:1. "Зенит" не включил в заявку российского футболиста не старше 1990 года рождения, самым молодым в заявке команды был полузащитник Алексей Ионов, день рождения которого - 18 февраля 1989 года. Такое нарушение раньше каралось только штрафом, но в новой редакции регламента в качестве наказания прописано и техническое поражение, и штраф в 200 тысяч рублей. После игры главный тренер питерцев Лучано Спаллетти признался, что на нарушение пошел сознательно, считая, что за него полагается только штраф.



По всей вероятности, Радимов, являющийся помощником Спаллетти, продолжит работу в структуре клуба. В случае присуждения "Зениту" технического поражения в матче с ЦСКА и питерцы, и армейцы будут иметь по 7 очков, тогда как лидером чемпионата России является дебютант премьер-лиги нижегородская "Волга", набравшая 9 очков.