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ЧР по футболу. «Ростов» - «Волга» - 1:3 (ВИДЕО)

10 апреля 2011, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Нижегородская "Волга" переиграла "Ростов" на выезде в 4-м туре чемпионата России по футболу со счетом 3:1.

"Волга" вышла вперед в концовке первого тайма - на 45-й минуте отличился Гоча Ходжава. Вскоре после перерыва Антон Хазов (52) удвоил преимущество гостей, а на 75-й минуте Санжар Турсунов довел разницу в счете до крупной. Ростовчане ответили только голом Айзека Окоронкво (81). Сразу после этого Ходжава получил второе предупреждение, оставив свою команду вдесятером.

"Волга" с 9 очками вышла на первое место в чемпионате. На одно очко от нижегородцев отстает еще один дебютант премьер-лиги "Краснодар", на два - "Зенит", который имеет игру в запасе.

ИГ

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