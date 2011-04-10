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Чемпионат Испании. «Атлетик» - «Реал» - 0:3 (ВИДЕО)

10 апреля 2011, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

Футболисты мадридского "Реала" одержали победу над "Атлетиком" в гостевом матче 31-го тура испанской Примеры со счетом 3:0.

Дубль оформил бразилец Кака, который реализовал два 11-метровых удара на 14-й и 54-й минутах, которые были назначены за фолы на аргентинце Анхеле Ди Марии. Еще один мяч забил португалец Криштиану Роналду спустя 9 минут после выхода на замену.

"Реал" набрал 76 очков и отстает от лидирующей "Барселоны" на 8 баллов.

ИГ

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