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//Спорт Футбол

Новый стадион в Грозном откроют «Ювентус», «Манчестер Сити» или «Барселона»

6 апреля 2011, 06:31 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов рассказал, как грозненский клуб планирует отпраздновать открытие нового стадиона, которое пройдет 9 мая. Руководство клуба планирует провести товарищеский матч с участием известного клуба.

«Пока окончательного решения по поводу клубов, которые сыграют в матче, не принято. Возможен приезд и «Ювентуса», и «Манчестер Сити», может, даже и «Барселоны». Переговоры ведутся», – цитирует Алханова РИА Новости.

ИГ

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