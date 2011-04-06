Лига чемпионов. «Интер» - «Шальке» - 2:5! (ВИДЕО)

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6 апреля 2011, 06:18 [ «Аргументы Недели» ]

Футболисты немецкого "Шальке" одержали сенсационную победу с крупным счетом (5:2) над миланским "Интером" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.



На старте матча "Интеру" дважды удавалось выходить вперед благодаря голам Деяна Станковича (1-я минута) и Диего Милито (34), но каждый раз подопечным Ральфа Рангника удавалось отыгрываться (Жоэль Матип, 17-я минута; Эду, 40).



На 53-й минуте испанский форвард "Шальке" Рауль вывел свою команду вперед, а еще через четыре минуты защитник хозяев Андреа Раноккья срезал мяч в собственные ворота - 2:4. На 62-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален румынский легионер "Интера" Кристиан Киву, и "нерадзури" оказались еще в более тяжелой ситуации. Пятый мяч влетел в ворота Жулио Сезара на 75-й минуте после удара Эду, оформившего дубль.



Ответный матч, в котором "Интеру", действующему победителю Лиги чемпионов, необходимо будет забивать минимум четыре гола, чтобы пройти в полуфинал, состоится в Гельзенкирхене 13 апреля.