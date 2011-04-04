Чемпионат Украины, 23-й тур: результаты игр
4 апреля 2011, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате Украины по футболу сыграны все матчи 23-го тура. Приводим результаты матчей.
Таврия – Заря – 0:0 (0:0, 0:0)
Оболонь – Арсенал – 1:1 (0:0, 1:1)
Голы: 1:0 – Баранец (60), 1:1 – Аржанов (90).
Металлург Д – Днепр – 3:2 (1:1, 2:1)
Голы: 0:1 – Назаренко (2), 1:1 – Иванко (14), 1:2 – Назаренко (73, пенальти), 2:2 – Аделейе (75), 3:2 – Голайдо (84).
Динамо К – Кривбасс – 3:0 (2:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Ярмоленко (18), 2:0 – Еременко (35), 3:0 – Гусев (83).
Ворскла – ФК Севастополь – 4:0 (1:0, 3:0)
Голы: 1:0 – Янузи (31), 2:0 – Кулаков (58), 3:0 – Янузи (65), 4:0 – Сачко (71).
Волынь – Карпаты – 0:3 (0:2, 0:1)
Голы: 0:1 – Кожанов (3), 0:2 – Кожанов (33), 0:3 – Худобяк (59).
Металлист – Металлург З – 3:0 (0:0, 3:0)
Голы: 1:0 – Тайсон (48), 2:0 – Тайсон (54), 3:0 – Шелаев (90).
Ильичевец – Шахтер – 1:3 (0:1, 1:2)
Голы: 0:1 – Срна (19), 0:2 – Луис Адриано (53), 1:2 – Будковский (56), 1:3 – Коста (90).
Лидерство в турнирной таблице продолжает сохранять донецкий "Шахтер" (61 очко). "Динамо" отстает на 12 очков.