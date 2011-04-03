ЧР по футболу. «Спартак-Нальчик» - «Зенит» - 2:2 (ВИДЕО)

Футболисты питерского "Зенита" на выезде сыграли вничью (2:2) с нальчикским "Спартаком" в 3-м туре российской премьер-лиги.



Александр Кержаков вывел "Зенит" вперед уже на 7-й минуте, откликнувшись на прострел Данни. На 60-й минуте "Спартаку" удалось сравнять счет усилиями боснийца Аднана Захировича. На 81-й минуте встречи Данко Лазович вновь вывел питерцев вперед, но "Спартак" сумел уйти от поражения благодаря точному удару Романа Концедалова со штрафного на 89-й минуте.