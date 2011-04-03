«Милан» разгромил «Интер» в дерби чемпионата Италии (ВИДЕО)
3 апреля 2011, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]
"Милан" одержал крупную победу (3:0) над "Интером" в миланском дерби в рамках чемпионата Италии по футболу.
Автором дубля стал Алешандре Пато, который отличился на 1-й и 62-й минутах. Победную точку на 90-й минуте поставил Антонио Кассано с пенальти.
На 54-й минуте "Интер" остался вдесятером после удаления Кристиана Киву. На последних секундах встречи с поля был изгнан за две желтые карточки Кассано.
После этой встречи у "Милана" стало 65 очков, он укрепил свое лидерство в турнирной таблице. У "Интера", который идет вторым, осталось 60 баллов.