Глава фракции ЛДПР: «Фурсенко и Адвокат копают могилу нашему футболу»

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Игорь Лебедев в своем блоге жестко критикует положение дел в национальной сборной по футболу:



«Где вы, трезвые головы и умы нашего футбола? Подписываете Кодекс чести? Заседаете в комитетах по этике? Да протрите вы глаза, сборная засыхает и загибается! Тандем Фурсенко – Адвокат огромной лопатой со скоростью экскаватора копают могилу нашему футболу.



Мы ничем не лучше Армении, Македонии и тем более Словакии. Почему мы себе вбили в голову, что обязаны выходить в финальную часть чемпионата Европы? С этим тренерским штабом и с нынешним составом нам нечего там делать. Мы упустили время для вливания свежей крови в состав нашей команды. Единственное, что сможет помочь в выходе из группы, – это цена нефти 115$ за баррель. Видимо, только таким путем эта команда может выкарабкаться из своей группы. К слову, самой слабой из всех европейских отборочных групп».



