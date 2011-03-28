Нападающий Кержаков сломал руку в матче с Арменией

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков, получивший в матче с Арменией травму руки, не сможет принять участие в предстоящей завтра товарищеской встрече против сборной Катара, сообщает "Спорт-экспресс".



После обследования, проведенного вчера в одной из клиник Дохи, форварду был поставлен точный диагноз - закрытый перелом четвертой пястной кости правой кисти. Обычный срок лечения при отсутствии осложнений - около трех недель.