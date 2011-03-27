Отборочный матч Евро-2012. Германия - Казахстан – 4:0 (ВИДЕО)

Сборная Германии на своем поле разгромила со счетом 4:0 команду Казахстана в отборочной встрече чемпионата Европы-2012 по футболу (группа А).



По два мяча забили Мирослав Клозе (на 4-й и 88-й минутах матча) и Томас Мюллер (25, 44). Германия одержала пятую победу подряд и с 15 очками лидирует в группе А. Ближайшими преследователями лидера являются Бельгия (7), Австрия (7), Турция (6), а Казахстан потерпел пятую неудачу кряду.