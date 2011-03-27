Отборочный матч Евро-2012. Грузия – Хорватия – 1:0 (ВИДЕО)

Сборная Грузии по футболу вырвала дома победу у команды Хорватии (1:0) в матче группы F отборочном раунда чемпионата Европы 2012 года.



Единственный мяч в добавленное арбитром время забил полузащитник Леван Кобиашвили. Грузия набрала 9 очков и поднялась на второе место в группе, опережая Грецию, имеющую один матч в запасе, на один балл. Хорватия с 10 очками продолжает лидировать в турнирной таблице.