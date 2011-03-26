Сборная России сыграла в Ереване вничью с Арменией (ВИДЕО)

Сборная России по футболу сыграла вничью (0:0) с командой Армении на ее поле в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2012 года.



Сборная России набрала 10 очков и продолжает лидировать в группе, опережая Армению на два балла. Российская команда 29 марта сыграет в гостях товарищеский матч с Катаром, а в следующей официальной игре, которая состоится 4 июня, подопечные Дика Адвоката вновь встретятся с Арменией.