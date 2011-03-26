Дмитрий Аленичев задолжал банку – тот хочет отобрать у него дом

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной страны Дмитрий Аленичев и его жена Анастасия попали в трудную ситуацию. Один из российских банков подал на пару в суд, сообщает «ЭГ».



Банк просит взыскать задолженность по кредитному договору в размере почти 14 миллионов рублей. Для погашения долга Аленичевым придется продать дом в Подмосковье. Банковский кредит в размере $420 тысяч под 15,5 процента годовых Дмитрий Аленичев и его супруга взяли в августе 2009 года. Деньги им были нужны для покупки земельных участков.



Средств выплачивать кредит хватило только до мая 2010 года. Перед тем как расторгнуть договор и потребовать возвращения денег через суд, банк ждал почти год. За это время за Аленичевыми накопилось с процентами почти $440 тысяч. В качестве залога по кредиту Аленичевы использовали свой загородный дом в Пушкино. Его теперь банк и требует пустить с молотка.



