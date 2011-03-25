Роберто Карлос отрекся от своего скандального интервью изданию Marca

Капитан «Анжи» Роберто Карлос заявил, что его интервью, опубликованное в испанской газете Marca, содержит много неточностей и выдумок.



«Я действительно давал интервью испанскому изданию. В основном мы беседовали об испанском футболе, но когда мы коснулись темы российского футбола и «Анжи» я рассказал, что люди в Дагестане крайне гостеприимны и радушны, отлично болеют за нас и прекрасно ко мне относятся. Темы безопасности в Махачкале и моих отношений с владельцем клуба Сулейманом Керимовым мягко говоря, искажены.



Мало того, что в материале перепутали имя владельца. Придумали, что мы живем в Москве, когда на самом деле мы все время после матчей находимся в Турции. Могу официально заявить, что большинство приписанных мне слов и оценок – полный бред. Насколько я знаю, футбольный клуб «Анжи» в данный момент изучает возможность обращения в международные судебные инстанции», – цитирует Роберто Карлоса официальный сайт «Анжи».