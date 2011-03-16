Гендиректор «Кубани»: «Хочется двинуть Никезичу в репу за его клевету»

Генеральный директор «Кубани» Сурен Мкртчян прокомментировал слова черногорского форварда Николы Никезича, который утверждает, что его при помощи побоев вынудили разорвать контракт с клубом.



«Эта история тянулась пять месяцев. Мы еще в октябре прошлого года дали понять Никезичу, что в премьер-лиге на него не рассчитываем. Петреску прямо сказал ему об этом. И потом Никезич во втором круге толком не играл и все прекрасно понимал. Мы на заключительном банкете поговорили с ним и решили, что в отпуске он ищет себе команду, а клуб даст ему соответствующие документы. Мы были готовы отпустить его бесплатно, чтобы сократить платежную ведомость. Никола согласился, но в январе прилетел в Краснодар. Мол, работу пока не нашел, готов тренироваться и ждать развития ситуации. Варианты у него были, и не один. Приглашал «Луч», звали в Грецию. В итоге он вроде бы согласился на какой-то вариант на Балканах, но все, похоже, сорвалось. Когда я услышал его жалобу, что ему-де не давали полноценно тренироваться, принуждая дважды в день бегать по кругу на базе, мне очень захотелось двинуть ему, что называется, «в репу». Заслужил», – приводит слова Мкртчяна «Спорт-Экспресс».