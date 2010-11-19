Спортивный агент Владимир Абрамов поделился впечатлением от игры сборной России в товарищеской игре против Бельгии (0:2) и признался, что поставил бы игроков «Зенита» Александра Анюкова, Игоря Денисова и Владимира Быстрова на эту встречу даже в нетрезвом состоянии.



«В русском характере заложено – когда нет мотивации, можно повалять дурака. Но в сборной так нельзя. Хочется обратиться к руководителям команды: заставьте вы их родину любить!



Версия о бурном праздновании звучит достоверно – чемпионы имеют на то право, глупо им запрещать веселиться. Но я не могу проверить эту информацию или утверждать что-либо. Могу лишь рассуждать гипотетически: напейся Денисов, Анюков, Быстров в моей команде, на месте Дика я не стал бы их выгонять. Скорее всего, поставил бы на игру даже в нетрезвом виде. Быстрова — наверняка. На своей позиции он даже пьяным сыграет лучше многих. Чтобы хорошо выглядеть в Воронеже, Владимиру, полагаю, хватило бы одной чашечки кофе», - приводит слова Абрамова «Советский спорт».