Анюков, Быстров и Денисов освобождены от матча с Бельгией

Три футболиста сборной России - Александр Анюков, Владимир Быстров и Игорь Денисов - не смогут сыграть в товарищеском матче против команды Бельгии в среду, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Такое решение было принято после того, как защитник и два полузащитника питерского "Зенита" прошли медицинский осмотр. Из-за выявленных травм к матчу они готовиться не будут.

В понедельник российская команда собралась в столичном отеле "Балчуг Кемпински". В расположение сборной вызван еще один футболист питерского клуба - полузащитник Роман Широков. Во вторник россияне проведут тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, а в среду вылетят в Воронеж, где в 19.00 мск начнется матч с бельгийцами.



