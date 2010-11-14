Чемпионат России. «Локомотив» - «Сибирь» – 1:1 (ВИДЕО)

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью 1:1 с новосибирской "Сибирью" в домашнем матче 28-го тура российской премьер-лиги.

Счет в игре открыл нападающий "Локо" Дмитрий Сычев на 64-й минуте. Защитник "Сибири" Дмитрий Молош на 86-й минуте спас свою команду от поражения. Благодаря этому результату "Локомотив" набрал 44 очка и сравнялся по этому показателю с нальчикским "Спартаком". Теперь команды снова делят пятое место в турнирной таблице.

"Сибирь", набравшая 19 очков, замыкает турнирную таблицу. Команда из Новосибирска после этого тура лишилась даже математических шансов на сохранение прописки в элите.