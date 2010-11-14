Туринский "Ювентус" и римская "Рома" сыграли вничью 1:1 в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

Нападающий хозяев поля Винченцо Яквинта открыл счет на 35-й минуте игры, однако спустя 10 минут форвард римлян Франческо Тотти реализовал пенальти и установил окончательный результат матча.

Туринцы набрали 20 очков и делят 4-5 места турнирной таблицы с миланским "Интером". Столичный клуб с 19 баллами находится на одну строчку ниже. Лидируют "Милан" (23), "Лацио" (22) и "Наполи" (21).