Чемпионат Италии. «Интер» потерял очки дома с «Брешией» (ВИДЕО)

Миланский "Интер" не смог обыграть дома "Брешию", одного из аутсайдеров Серии А. Встреча завершилась вничью - 1:1.

Счет открыл на 14-й минуте встречи нападающий "Брешии" Андреа Караччиоло. Восстановил равенство Самюэль Это'О, реализовавший пенальти на 73-й минуте. Потеря очков не позволила миланцам ощутимо приблизиться к лидирующему в турнирной таблице римскому "Лацио". В настоящее время клубы разделяют 3 очка, но свой поединок в рамках десятого тура Серии A римляне проведут в воскресеенье.