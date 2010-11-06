Суркис принял решение вернуть Семина в киевское «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение предложить Юрию Семину, ныне главному тренеру московского «Локомотива», зимой вновь возглавить клуб из столицы Украины, сообщает «Сегодня».

По данным издания, Суркис отказался от идеи оставить временно исполняющего обязанности главного тренера Олега Лужного на постоянной основе. Вероятность возвращения Семина в «Динамо» оценивается в 99 процентов. В то же время сообщается, что Лужный, вероятно, откажется от должности помощника главного тренера.