Чемпионат России. «Спартак-Нальчик» - «Сатурн» - 2:0 (ВИДЕО)

Нальчикский "Спартак" одержал победу над подмосковным "Сатурном" со счетом 2:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

На 31-й минуте "Спартак" лишился из-за травмы своего ударного форварда Дядюна. Это не повлияло на боевой дух хозяев, и Концедалов на 45-й минуте с пенальти открыл счет. А на 63-й Гошоков забил второй мяч.

"Спартак" набрал 43 очка и поднялся на пятое место в чемпионате России, опередив на один балл московский "Локомотив", которому в воскресенье предстоит выездной матч против владикавказской "Алании".