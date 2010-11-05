Моуринью передразнил фанатов «Милана» своеобразным жестом (ВИДЕО)

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью до и во время матча с «Миланом» (2:2) в 4-м туре Лиги чемпионов постоянно адресовал болельщикам «россонери» своеобразный жест – сотрясал в воздухе тремя пальцами, сообщает Goal.com.

Фанаты «Милана» неодобрительно встретили возвращение Моуринью в Италию, дразня его во время разминки. Некоторые из них пытались вывести тренера из себя лазерной указкой. Португалец ответил им показом трех пальцев – символизируя три титула, которые он взял в прошлом сезоне с «Интером».