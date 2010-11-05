Чемпионат России, 27-й тур: расписание матчей и трансляций
5 ноября 2010, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим расписание матчей и трансляций 27-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с пятницы по понедельник. Открывает программу сегодня матч в Нальчике.
СПАРТАК Нч - САТУРН
5 ноября. Нальчик. Стадион "Спартак". 16.00 (НТВ Плюс Наш футбол)
АМКАР - ТЕРЕК
6 ноября. Пермь. Стадион "Звезда". 14.00 (НТВ Плюс Наш футбол)
АНЖИ - ТОМЬ
6 ноября. Махачкала. Стадион "Динамо". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол)
РОСТОВ - ДИНАМО
6 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2". 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол)
СИБИРЬ - ЗЕНИТ
7 ноября. Новосибирск. Стадион "Спартак". 14.00 (Россия 2. НТВ Плюс Наш футбол)
АЛАНИЯ - ЛОКОМОТИВ
7 ноября. Владикавказ. Стадион "Спартак". 16.30 (НТВ Плюс Наш футбол)
ЦСКА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
7 ноября. Химки. "Арена Химки". 19.00 (НТВ Плюс Наш футбол. HD Спорт)
РУБИН - СПАРТАК
8 ноября. Казань. Центральный стадион. 19.00 (НТВ Плюс Наш футбол. Первый канал - 23.50, запись)