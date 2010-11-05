Чемпионат России, 27-й тур: расписание матчей и трансляций

Приводим расписание матчей и трансляций 27-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с пятницы по понедельник. Открывает программу сегодня матч в Нальчике.

СПАРТАК Нч - САТУРН

5 ноября. Нальчик. Стадион "Спартак". 16.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

АМКАР - ТЕРЕК

6 ноября. Пермь. Стадион "Звезда". 14.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

АНЖИ - ТОМЬ

6 ноября. Махачкала. Стадион "Динамо". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол)

РОСТОВ - ДИНАМО

6 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2". 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол)

СИБИРЬ - ЗЕНИТ

7 ноября. Новосибирск. Стадион "Спартак". 14.00 (Россия 2. НТВ Плюс Наш футбол)

АЛАНИЯ - ЛОКОМОТИВ

7 ноября. Владикавказ. Стадион "Спартак". 16.30 (НТВ Плюс Наш футбол)

ЦСКА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

7 ноября. Химки. "Арена Химки". 19.00 (НТВ Плюс Наш футбол. HD Спорт)

РУБИН - СПАРТАК

8 ноября. Казань. Центральный стадион. 19.00 (НТВ Плюс Наш футбол. Первый канал - 23.50, запись)