Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы по футболу, в котором московский ЦСКА встретился дома с итальянским «Палермо», завершился победой армейцев 3:1. Тем самым наша команда досрочно за два тура до конца обеспечила себе выход в плей-офф.

На 10-й минуте Массимо Маккароне вывел гостей вперед, а во втором тайме армейцы ответили голами Кейсуке Хонды (47) и Томаша Нецида (50, 54).

"Палермо" с 31-й минуты играл вдесятером после удаления Антонио Ночерино, получившего вторую желтую карточку.

В первой очной встрече этих команд победу также праздновал ЦСКА, выигравший в Италии со счетом 3:0. Армейцы в четвертом матче из четырех забивают по три гола.