Роналду - первый игрок в истории «Реала», забивший 10 голов в 4 играх (ВИДЕО)

Португальский атакующий полузащитник «Реала» Криштиану Роналду стал первым игроком клуба, которому удалось забить 10 голов в четырех матчах чемпионата Испании подряд, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Ранее трем футболистам «Реала» удавалось забить в четырех матчах подряд 9 мячей: в 40-е годы прошлого века это делали Мануэль Альдай и Пруден Санчес, а затем - легендарный Ференц Пушкаш, причем у него такие серии случались дважды, в сезонах 1959/60 и 1960/61.