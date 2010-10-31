Расшифрован диалог Денисова и Карпина после матча «Спартак» – «Зенит» (ВИДЕО)

Специалисты по чтению с губ Санкт-Петербургского общества глухих Юлия Хорошайлова и Мария Васильева расшифровали диалог Игоря Денисова и Валерия Карпина, произошедший после матча чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:0), сообщает «Фонтанка».

Вслед за тем, как Денисов кинул мяч в спартаковскую скамейку, первые слова произносит тренер «Спартака»: «Что делаешь? Е… твою мать!» Далее Карпин отвернулся от камеры, и продолжение его реплики восстановить невозможно.

Ответ Денисова был более деликатным: «Что делаем? Мы играем!». Далее Карпин Карпин произнес: «Футболист х…в!», чем окончательно вывел зенитовца из равновесия.

Хорошайлова и Васильева делали данную расшифровку на основе видеозаписи телеканала «НТВ-Плюс».

Оба специалиста выполняют подобные задачи по просьбе правоохранительных органов.