Расшифрован диалог Денисова и Карпина после матча «Спартак» – «Зенит» (ВИДЕО)
31 октября 2010, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты по чтению с губ Санкт-Петербургского общества глухих Юлия Хорошайлова и Мария Васильева расшифровали диалог Игоря Денисова и Валерия Карпина, произошедший после матча чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:0), сообщает «Фонтанка».
Вслед за тем, как Денисов кинул мяч в спартаковскую скамейку, первые слова произносит тренер «Спартака»: «Что делаешь? Е… твою мать!» Далее Карпин отвернулся от камеры, и продолжение его реплики восстановить невозможно.
Ответ Денисова был более деликатным: «Что делаем? Мы играем!». Далее Карпин Карпин произнес: «Футболист х…в!», чем окончательно вывел зенитовца из равновесия.
Хорошайлова и Васильева делали данную расшифровку на основе видеозаписи телеканала «НТВ-Плюс».
Оба специалиста выполняют подобные задачи по просьбе правоохранительных органов.