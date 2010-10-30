Московское "Динамо" разгромило дома новосибирскую "Сибирь" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу со счетом 4:1.

Счет открыли гости на 61-й минуте усилиями Бартоломея Гржелака. Динамовцы отыгрались три минуты спустя (Кевин Кураньи). На 67-й минуте хозяева поля повели в счете благодаря голу Леандро Фернандеса. На 86-й минуте Александр Самедов сделал счет 3:1, а победную точку уже в компенсированное время поставил Игорь Семшов.