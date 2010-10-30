Сегодня Марадоне стукнул «полтинник» (ВИДЕО)

Сегодня Диего Марадоне, одному из величайших футболистов в истории, исполняется 50 лет. Марадона играл в составе «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз», побеждал в чемпионатах Аргентины и Италии.

В 1986 году он завоевал титул чемпиона мира в составе сборной Аргентины. В 2010 году участвовал в чемпионате мира в качестве главного тренера сборной Аргентины

Марадона – член сборной ФИФА всех времен и народов. Он признан автором лучшего гола в истории футбола.