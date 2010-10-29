Китайское разоблачение: Пауль на самом деле умер еще до финала ЧМ-2010!

Китайская кинематографистка Цзян Сяо, которая снимала документальный фильм о всемирно известном осьминоге Пауле, выступила с сенсационным заявлением.

Она заявила, что моллюск-пророк умер на самом деле еще 9 июля, а вовсе не в ночь с 25 на 26 октября, как о том оповестила мир пресс-служба океанариума в Оберхаузена. Иными словами, Пауля не стало за два дня до финала ЧМ-2010 между сборными Испании и Голландии (1:0).

По версии китаянки, которая назвала свою картину интригующей фразой "Кто убил Пауля?", во время предсказания победителя решающей встречи был использован двойник известного осьминога.

"Я уверена, что Пауль умер еще 9 июля, а немцы всех очень долго обманывали, - приводит испанская газета AS слова Цзян Сяо. - Заметила, как все работники океанариума сильно нервничали в тот момент".