РФС обещает серьезное наказание Денисову за инцидент с Карпиным

Председатель Комитета Российского футбольного союза по этике Алу Алханов заявил, что вскоре будет проведена объективная проверка по инциденту, произошедшему на матче "Спартак" - "Зенит", а также отметил, что полузащитник питерского клуба Игорь Денисов понесет серьезное наказание, сообщает официальный сайт РФС.

После финального свистка, зафиксировавшего первое поражение "Зенита" в текущем чемпионате, произошел конфликт, который начался с перепалки наставника москвичей Валерия Карпина и полузащитника питерцев Игоря Денисова, пославшего мяч в направлении скамейки запасных "Спартака".

"Подобное поведение полузащитника "Зенита" Игоря Денисова, который спровоцировал массовую потасовку после матча, абсолютно недопустимо в футболе и в спорте в целом. Данный поступок несет в себе безответственность по отношению не только к представителю команды соперника, но и ко всем участникам футбольного процесса. Относительно поведения Игоря Денисова, являющегося к тому же членом национальной сборной России, будет вынесено жесткое решение", - сказал Алханов.

Председатель Комитета также рассказал, что наказанию могут подвергнуться и другие участники инцидента. "Отмечу, что один из членов тренерского штаба "Спартака" также ударил своего коллегу из "Зенита" Игоря Симутенкова. Не исключено, что случившееся может иметь и уголовные последствия. Вскоре будет проведена объективная проверка, итоги которой станут известны в ближайшее время. Но уже сейчас можно однозначно сказать, что РФС не оставит без внимания этот инцидент", - заявил чиновник.