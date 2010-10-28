Некто из «Спартака» ударил в лицо тренера «Зенита» Симутенкова в ходе потасовки

Тренер "Зенита" Игорь Симутенков получил удар в лицо от человека предположительно из штаба "Спартака" во время массовой потасовки по окончании матча этих команд, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника службы безопасности "Зенита" Юрия Федотова.

На Симутенкова, бывшего форварда сборной России, напал человек, чья личность пока не установлена. Федотов предположил, что это мог быть кто-то из штаба "Спартака". "Этот молодой человек был одет в спартаковскую экипировку, он появился совершенно неожиданно и исподтишка ударил Симутенкова в лицо", - рассказал он. - Когда на бровке стали накаляться страсти, я сразу направился в гущу событий, чтобы не дать словесной перепалке перерасти в драку, - продолжил Федотов. - И именно в этот момент молодой человек ударил нашего тренера. Симутенков к такому повороту был явно не готов".

По словам Федотова, ему "удалось сразу блокировать нападавшего и повалить его на землю", после чего "стюарды помогли увести с поля" агрессора.

В "Спартаке" отказались комментировать этот инцидент. Пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг лишь сослался на то, что послематчевый конфликт спровоцировал полузащитник "Зенита" Игорь Денисов, который после свистка бросил мяч в сторону скамейки запасных "Спартака".