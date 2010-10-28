Матч «Спартак» - «Зенит» завершился массовой потасовкой (ВИДЕО)

По окончании вчерашнего матча чемпионата России «Спартак» - «Зенит» (1:0) между участниками произошла потасовка рядом с тренерской скамейкой "Спартака".

Полузащитник "Зенита" Игорь Денисов что-то не поделил с наставником "Спартака" Валерием Карпиным. Конфликт едва не перерос в драку, его удалось погасить на начальной стадии общими усилиями. Но разгоряченные игроки еще несколько минут толкались, выясняя отношения.

"Пускай с этим разбираются люди, которые должны это делать. Но мальчику надо уметь проигрывать в каком бы "Зените" он ни играл", - прокомментировал Карпин.