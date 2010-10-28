Лондонский "Арсенал" разгромил на выезде "Ньюкасл" со счетом 4:0 во встрече 1/8 розыгрыша Кубка Английской лиги, завоевав путевку в четвертьфинал.

Авторами голов стали нападающие "Арсенала" Тео Уолкотт, отметившийся дублем (54 и 88-я минуты), и Никлас Бендтнер (82). Открыл счет в матче вратарь "Ньюкасла" Тим Крул, который на 45-й минуте отправил мяч в собственные ворота.

Российский нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин остался в запасе и в матче участия не принимал.